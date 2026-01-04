1月4日、中山競馬場で行われた6R・3歳新馬戦（芝2000m）は、三浦皇成騎乗の7番人気、トップオブザライン（牡3・栗東・友道康夫）が勝利した。3/4馬身差の2着に13番人気のトライアンドエラー（牝3・栗東・加藤公太）、3着に15番人気のカズシ（牡3・美浦・高柳瑞樹）が入った。勝ちタイムは2:04.0（良）。

1番人気で戸崎圭太騎乗、ドウカキミニトドケ（牝3・栗東・田中克典）は14着、2番人気で石川裕紀人騎乗、オービタルピリオド（牡3・美浦・奥村武）は7着敗退。

【新馬/中山3R】大井所属・矢野貴之がエアサロメで新馬V

2着、3着に人気薄

三浦皇成騎乗の7番人気、トップオブザラインがデビュー戦を制し、波乱の決着となった。レースでは好位4番手付近のインでじっと脚を溜め、道中はゆったりとした流れの中で我慢。直線に向いてからじわじわと進出すると、最後はしぶとく伸びてゴール前で抜け出した。2着には13番人気のトライアンドエラー、3着には15番人気のカズシが入り、3連単は209万7850円の高配当となった。

トップオブザライン 1戦1勝

（牡3・栗東・友道康夫）

父：ドレフォン

母：ラスティングソング

母父：フジキセキ

馬主：平田修

生産者：ノーザンファーム