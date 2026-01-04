ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 氷の上で元日連休を満喫 中国・ハルビン市 氷の上で元日連休を満喫 中国・ハルビン市 氷の上で元日連休を満喫 中国・ハルビン市 2026年1月4日 15時5分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２日、ハルビン松花江氷雪カーニバルの会場で、氷雪アトラクションを楽しむ人々。（ハルビン＝新華社記者／張濤） 【新華社ハルビン1月4日】中国黒竜江省ハルビン市で開催されている第8回ハルビン松花江氷雪カーニバルの会場では元日連休（1〜3日）期間中、市民や観光客がさまざまな氷雪アトラクションやスポーツを体験し、休日を満喫した。２日、ハルビン松花江氷雪カーニバルの会場で、氷雪アトラクションを楽しむ人々。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２日、ハルビン松花江氷雪カーニバルの会場で、撮影した写真を確認する観光客。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２日、ハルビン松花江氷雪カーニバルの会場で、写真撮影を楽しむ観光客。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２日、ハルビン松花江氷雪カーニバルの会場で、氷雪アトラクションを楽しむ人々。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２日、ハルビン松花江氷雪カーニバルの会場で写真を撮る観光客。（ハルビン＝新華社記者／張濤） リンクをコピーする みんなの感想は？