お笑いコンビ、マヂカルラブリーの村上（41）が、3日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に、妻でタレントの、いとくとら（読み方＝いくら）とともに出演。買い物の癖を明かされた。

村上は同じ服を何枚も持っているという。ストックしたまま着ていないものも多い。それについて「不安になっちゃうから」と話した。

「気に入った服があったとして、来季にはないじゃないですか。そうなったら今、買って置かないと、2個。もし、汚れた時に捨てなきゃいけなくなったら、なくなっちゃう。だからもう1個買っておく」と理由を明かした。

ただ、汚れても「替えてしまったら、安心がなくなる。もう1個買えたら出してもいい」。MCの平成ノブシコブシ吉村崇（45）が「本当は3つ買いたい？」と聞くと、「3つほしい」。吉村は「でも、着ることなく、袋に入ったまま積み重なっていくわけでしょ」と返した。

いとくとらが続いて「積み重ねるから、あるかどうか把握しきれていなくて、また買っちゃって。あるじゃん、みたいなことがすごいあるんですよ。もったいない」。村上は「積み重なっているのを見ると、安心できるんで」と話した。