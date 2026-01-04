◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝 鹿島学園3―1興国（2026年1月4日 Uvanceとどろきスタジアム）

3年ぶり12回目の出場となった鹿島学園（茨城）は興国（大阪）を3―1で破り、17大会ぶりの4強入りを果たした。立役者は2得点を挙げたDF清水朔玖（さく、3年）だ。前半17分に先制ゴールとなった3戦連続PK弾を含む2得点で今大会4得点目をマークし、チームを国立舞台に導いた。

ボールをセットしてから独特の間合いとステップを刻む。0―0の前半17分、味方が獲得してくれたPK。清水にとって「あの時間は自分一人の時間。自分を無にする」空間だ。冷静に右足で真ん中へ蹴り込んだ。「右足のキックは得意。（鈴木雅人）監督から“弾道とスピードがあっていいキックを持っているから清水が蹴れ”と任されている。もしPKになったら真ん中に蹴ろうと決めていた」。チームに流れを呼び込む貴重な先制点。取材エリアでは納得の表情で胸を張った。

圧巻だったのは後半23分だ。味方がペナルティーエリア手前で獲得したFK。右足からきれいな弾道を放ち、直接ゴール右上を突き刺した。キッカーとして意識しているのは「蹴るまではリラックスして蹴るインパクトの時だけ力を入れる」。日々の全体練習後、約30分の自主練で磨いてきたキックはチームの今大会通算15得点を支えている。

準決勝からは舞台を国立競技場に移す。サイドバックとボランチをこなす技巧派キッカーは「自分が点を決めることもだけど、第一優先はチームの勝利。チームを勝利に導く」と言葉に力を込めた。