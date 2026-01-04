STARTO ENTERTAINMENT社が運営する、「FAMILY CLUB online」の公式サイトが更新され、「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』 配信不具合のお詫びと見逃し配信期間延長のご案内」と、題した文書を公表しました。



【写真を見る】【 STARTO社 】 カウコンで「アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑をお掛けしましたこと心よりお詫び申し上げます」「見逃し配信期間を延長いたします」





公式サイトでは「2025年12月31日配信の公演 『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』につきまして、アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑をお掛けしましたこと心よりお詫び申し上げます。」と、謝罪。





続けて「本公演につきまして、下記の通り見逃し配信期間を延長いたします。」「見逃し配信の開始まで今しばらくお待ちください。」と、知らせました。





公式サイトでは「見逃し配信期間」「2026年1月7日(水)22:00~1月17日(土)23:59まで」「視聴チケット販売期限」「2026年1月11日(日)21:30まで」「※視聴チケット販売期限の延長はございません。予めご了承ください。」と、記しています。



【担当：芸能情報ステーション】