女優水野美紀（51）が、4日までにX（旧ツイッター）を更新。8歳の我が子からのプレゼントの写真を投稿し、大きな反響を呼んでいる。

水野はXに、顔全体が覆えるような仮面に、絵の具やマジックで着色された仮面の写真をアップ。手作り感あふれる仮面はベースは肌色に塗られ、頬はほんのり赤く、まつげは長く、眉尻が下がり、赤く口紅が引かれた口角がやや上がった、微笑んだような優しい表情に仕上がっている。

水野は「『ママ、お化粧してない時は、これを被ったらいいからね』と、くれました 『あ、ありがとうね』と言いました」と、やや困惑しながらお礼を伝えたやり取りをポストした。

女優という仕事柄、家にいる時くらいメイクをしないでいられるように、との子どもからの優しさのあふれる一品ながら、独特の迫力もあり、水野のポストに対し「八つ墓村を思い出しました」「怖いて」「デスマスク」「ジョジョの血を吸う仮面」「石仮面伝説・・」「なんか一度つけたら取れなくなりそう」「言い方はストレートだけど、『ママを助けたい』気持ちがちゃんと伝わってくるのが愛おしい」「う〜ん優しいお子様だ事」など、さまざまなコメントが寄せられている。