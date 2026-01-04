漫才師の西川きよしさん、長男で吉本新喜劇で活躍する忠志さん、二男で元俳優の弘志さん。関西では有名な西川ファミリーがこのお正月、約45年前と同じポーズで家族写真を撮影し、ネット上で注目を集めています。



【写真】「約45年前と同じポーズで撮りました」→子どもの頃を再現…家族みんなで大爆笑に

忠志さんが自身のインスタグラムに公開したのは、きよしさんと忠志さん、弘志さんの父子3人が並んだ“ビフォーアフター”写真。



片方は、今から45年ほど前に雑誌の取材で撮影したもの。ちょうど漫才ブームの頃で、脂が乗ったきよしさんは、忠志さんと弘志さんの頭を愛情たっぷりに抱き寄せています。小学校高学年くらいの弘志さんは、父親の体に両腕をまわし、甘えている様子がほほえましい1枚です。



もう片方は、約45年の時を経て、大人3人が同じポーズと構図にチャレンジしたもの。忠志さんは再現した経緯について、「弟もちょうど帰ってきてるし せっかくやから同じ感じで撮ってみたらと 正月皆んなで集まっている時になりまして・・・恥ずかしながら約45年前と同じポーズで撮りました」と説明。「もう家族皆んなが大爆笑 今年80歳になる父と58歳と56歳の息子3人で撮ったのですから 自分でも大笑いしてしまいました」と、にぎやかな西川家の正月の様子を明かしました。



2枚の写真を見比べたネットユーザーからは「親子の愛情を感じます」「すてきな写真」「泣けます」「幸せな気分になりました」などの反応が相次ぎ、感動の声が広がっています。



西川家は、きよしさんの妻ヘレンさん、長女かの子さんもタレントとして活躍。インスタグラムには、かの子さんを交えた兄弟妹でのスリーショットや、ヘレンさん手作りのお節料理なども公開されています。