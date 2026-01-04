¥á¥ó¥Ð¡¼·çÀÊ¡¢±¿±Ä¿²Ë·¡¢²»¸»¤âÌµ¤¯¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×à¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ë¤Î¤Ï±¿±ÄÂÎÀ©¤Ë¸¶°ø¤¬¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿NEO CHARM¤ÎÉ¢¤¦¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ËÜÍè5¿ÍÁÈ¤Î¤Ï¤º¤¬ÅöÆü2¿Í¤¬µÙ¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï3¿Í¤Î¤ß¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±¿±Ä¤µ¤ó¿²Ë·¢ª²»¸»Ìµ¤¯¤ÆPA¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë(5Ê¬)¡¡10Ê¬¤·¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¢ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é²»¸»Î®¤¹(¤Û¤ÜÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤)¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¡¼¥ë¤Ç¤µ¤é¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤(¤¢¤ê¤¬¤È¤¦)¡¡¾®À¼¤Î¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¢ªµÞ¤¤ç3¶ÊÌÜµÍ¤á¹þ¤à(1ÈÖ¤Î¤ß)¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ´Ö²¡¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµî¤ë¡×¤È»¶¡¹¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖLIVE»Ä¤ê1Ê¬¤Î»þ¤Ë±¿±Ä¤µ¤ó¤«¤é¼ÕºáLINEÍè¤¿¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ºÇ¹â¡¡ÌµÍý¤ä¤ê3¶Ê¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ÈÂÓ¤Ç»þ´Ö³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸½é¤Î·ÈÂÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ä¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ê¿²Ë·¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¼çºÅ¼ÔÍÍ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢NEO CHARM¤Ï²ò»¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼Õºá¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÅÚ²¼ºÂ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»´¾õ¤Ë¡Ö±é¼Ô´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¤Ã¤Æ¤¨¤é¤¤¤Ê¡¼¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ±¿±ÄÂÎÀ©¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖµÒ¤¬¸µµ¤Ìµ¤¤¤Î¤½¤Î¤»¤¤¤«¡×¡Ö¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖµÕ¶Á´ÉôÀ¹¤ê¤Ê¤Î¤ËÀ®Î©¤·¤Æ¤ë¤Î´ñÀ×¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£