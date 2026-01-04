広島・小園海斗内野手（２５）が４日、広島市内の野球施設で自主トレを公開した。

屋内施設でキャッチボール、マシン打撃などで汗を流した小園は「いい感じできていますし、練習も続けてやっている」と年末年始も、元日以外は体を休ませることなく、自主トレに精を出したという。例年よりも早めのシーズンへむけたコンディション作りで、見据えているのは「出たいなっていう気持ちは強く持っています」と明かす、３月開催で野球日本代表・侍ジャパンの有力候補となっているＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）だ。

参戦を熱望するなか、４日現在ではまだ本人のもとに正式なオファーは届いていないが、オフの練習ではＷＢＣ球でキャッチボールや守備練習を行い、通常のシーズンで使用するＮＰＢ球との感触の違いを確かめながら行っている。

仮に日の丸の一員として出場決定となれば、代表では、守りでは、二遊間、打っては、すでに出場が決定した大谷翔平（ドジャース）ら、長距離砲を居並ぶ重量級ラインアップのなかで、打線の潤滑油となる爐弔覆瓩量魍笋鯒い気譴覯椎柔が高い。本人も「ホームランを打てるわけではないですし、すごい選手ばかりなので。塁に出て（本塁に）返してもらえるように」と、現在は狆圭賢瓩寮爾鬚かるのを待ちわびている。

また、未更改となっている広島との契約についても「今年もカープで頑張りたいと思っていますし、ハンコは押します」と、地元・関西圏内を中心にして行う自主トレ後の今月下旬には、再交渉を行う予定という。昨年は打率３割９厘、出塁率３割６分５厘で７年目で初となる打撃タイトルを獲得。球界屈指の好打者として「３割１分以上打てるように努力したい」とさらなる進化を見据えていた。