みちょぱ、過去の交際人数明かす「初めて彼氏ができたのは14歳」
【モデルプレス＝2026/01/04】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が3日、フジテレビ系「アベレー女 〜比べたがるオンナたち〜」（23時50分〜）に出演。交際人数を明かす場面があった。
【写真】みちょぱ、雰囲気ガラリ白無垢姿でイケメン夫と寄り添い
同番組では、日常で“つい誰かと比べてしまう瞬間”をテーマにトークを展開。2022年にタレントの大倉士門と結婚を発表したみちょぱは、結婚前の交際人数について「旦那が5人目です」と明かした。MCのtimelesz・菊池風磨から「それって16歳のときでしょ？」と質問が飛ぶと「16歳のとき」と10代の頃から大倉と付き合っていることを振り返りつつ「初めて彼氏ができたのは14歳とかで。でも、他の人はみんな短かった。1ヶ月とか、1週間とかでフラれたとかも含めて（交際人数が5人）」と告白。また、1週間以上付き合った人数については「旦那含めて2人。ほぼ2人みたいなものです」と話していた。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】みちょぱ、雰囲気ガラリ白無垢姿でイケメン夫と寄り添い
◆みちょぱ、付き合った人数告白
同番組では、日常で“つい誰かと比べてしまう瞬間”をテーマにトークを展開。2022年にタレントの大倉士門と結婚を発表したみちょぱは、結婚前の交際人数について「旦那が5人目です」と明かした。MCのtimelesz・菊池風磨から「それって16歳のときでしょ？」と質問が飛ぶと「16歳のとき」と10代の頃から大倉と付き合っていることを振り返りつつ「初めて彼氏ができたのは14歳とかで。でも、他の人はみんな短かった。1ヶ月とか、1週間とかでフラれたとかも含めて（交際人数が5人）」と告白。また、1週間以上付き合った人数については「旦那含めて2人。ほぼ2人みたいなものです」と話していた。
◆みちょぱ＆大倉士門、2022年に結婚
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】