青学大が３連覇を果たした第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）。

３日には復路が行われ、東京都内に練習拠点を置く大学では、総合５位の中大のほか、駒大、創価大、帝京大、日大が１０位以内に入り、来年の大会のシード権を得た。

駒大は往路７位だったが、６区で伊藤蒼唯選手（４年）が区間２位を記録。１０区では佐藤圭汰選手（４年）が区間新記録を出し、復路３位、総合６位に順位を上げた。

「自分たちが引っ張らないと」

駒大で７区を走った谷中晴選手（２年）は「本来の走りができなかった。先輩方を勝たせたかった」と悔しさをにじませた。

１１月下旬以降、ぎっくり腰になるなど体の調子は悪かった。チームでは山川拓馬選手（４年）ら先輩も腰を痛めていたが、３年ぶりの総合優勝に向け先輩たちの「諦めない」の気迫が伝わり、自身もレースに出られる水準まで回復した。

順位を一つ落としたが、平塚中継所で山川選手が笑顔でたすきを受け取ってくれたことに「すごくうれしかった」と涙をぬぐった。「これからの駒沢は自分たちが引っ張らないといけない。今回の反省を踏まえて、期待に応えられる選手になりたい」と決意を新たにした。