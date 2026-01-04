「東京ダービー」（４日、平和島）

初日（４日）の６Ｒ発売中と８Ｒ発売中に茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝のトークショーが行われた。ＭＣは元ボートレーサーの熊谷直樹（東京）氏。

６Ｒ発売中は「だいたい、年またぎで仕事なんですけど、今年はベトナムでハッピーニューイヤーしてきました。何で年末にみんな海外に行くのかなと思っていたけど、楽しかった。盛り上がり方が半端じゃなかったです」と年末年始の過ごし方を話していた。

８Ｒ発売中に第２回が行われ、そこに菊地孝平（静岡）がサプライズで登場。茅原自身も聞かされていなかったようで、目を丸くして菊地を迎えていた。その後は茅原が優勝した１４年１２月のＳＧ・グランプリ（平和島）の話題となり、「２周１Ｍでコケなければ優勝だと思いました。（２着の）菊地さんに抜かれるとは全然思っていなかったですよ。菊地さんのガッツポーズは今まで見ていたので、自分ができてうれしかったです」と振り返った。

会場は終始、大盛り上がり。最後は笑顔で手を振るファンに向けて、「常にグランプリに出るのが目標ですけど、去年は賞金１位で出て、その重要性が分かった。やっぱり有利ですよね。今年も１位で行くのが目標です」と活躍を約束していた。