Jr.ウインターカップ開幕、男女104チームが頂点目指す…初日は男女1回戦40試合開催

1月4日、中学生世代の日本一を決定する「京王 Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」が京王アリーナTOKYOで開幕した。

今回で6度目の開催となる本大会には、男女各52チーム、計104チームが出場。1月4日から8日までの5日間にわたり、トーナメント方式で冬の頂点を争う。初日は男女の1回戦計40試合が行われ、各地の予選を勝ち抜いた精鋭たちが熱戦を繰り広げた。

女子1回戦第1試合では、ONE（静岡県）と三股町立三股中学校（宮崎県）が対戦。序盤から主導権を握ったONEが72－54で勝利し、2回戦進出を決めた。

試合後、ONEを率いる石川奈美ヘッドコーチは「相手のドライブを1対1では守りきれないので、ヘルプローテーションの練習をかなりやってきました。それが最初からうまく機能した場面が何度かあった」と、準備してきたディフェンスが勝因になったと振り返った。

また、昨年の同大会での苦い経験も大きな力になったという。ONEは2回戦で、その後4位になった菊陵中学校と対戦。「昨年出だしで一気にリードを広げられてしまい、その点差を最後まで詰められずに終わりました。1年間あのことを忘れずにやってきたので、今日は去年とは真逆の入りができた。それが1年の成長なのかなと思いながら見ていました」と、選手たちの精神的な成熟に目を細めた。

昨年の敗戦から「シュート力、フィジカル、トランジション」の3点を重点的に強化してきたONE。石川HCが掲げるのは、能力やサイズだけに頼らない「考えるバスケット」だ。「スペースはどこにあるのか、ディフェンスの状況はどうなのか、一つひとつ判断してプレーする。時間はかかりますが、そこを徹底することで、行き詰まった時にも強いチームになれる。明日も自分たちのバスケットをやりたい」と語った。

次戦に勝利すれば、優勝候補の京都精華学園中学校（京都府）との対戦が予想される。「9月に一度対戦して負けていますが、そこでの経験をどう生かすか。京都精華さんに勝てば日本中が喜んでくれると思うので、しっかり対策して臨みたい」と、さらなる高みを見据えた。

女子1回戦、第1試合（計6試合）の結果は以下の通り。

▼1月4日 Jr.ウインターカップ女子1回戦（第1試合）結果一覧



NORD BREZZA U15（北海道） 47－79 CONFIANZA東京U15（東京都）



ONE（静岡県） 72－54 三股町立三股中学校（宮崎県）



TeamTrust（滋賀県） 44－65 NBC GLITTERS jr（富山県）



Nightingale Basketball Academy.（埼玉県） 38－67 RIZINGS 徳島（徳島県）



G-style（沖縄県） 59－55 高川学園中学校（山口県）



郡山市立郡山第三中学校（福島県） 42－55 相模女子大学中学部（神奈川県）

