キャンペーン：SmallRigが「Amazon スマイル SALE」に参加中 「TRIBEX SE 油圧式アルミカメラ三脚」などセール中
SmallRig Japan株式会社は、1月3日（土）からスタートしている「Amazon スマイル SALE」において、三脚やVマウントバッテリーをセール価格で販売している。
ワンアクションですべての脚を展開・ロックできる「TRIBEX SE 油圧式アルミカメラ三脚 5305」や、USB Type-Cポートを備えてモバイルバッテリーとしても使える「VB99 lite ミニ V マウント バッテリー 5245」などがセール対象に。Amazonだけでなく、公式サイトでも同様のセールを併催している。
セール期間
2026年1月3日（土）～1月7日（水）
スマートフォンビデオキット オールインワン 4704
33,290円→26,632円（20%OFF）
スマートフォンビデオ撮影キット オールインワン 4596
42,090円→33,672円（20%OFF）
TRIBEX SE 油圧式アルミカメラ三脚 5305
66,990円→56,941円（15％OFF）
CT-10 アルミニウムカメラ三脚 3935
13,190円→10,551円（20％OFF）
VB99 lite ミニVマウントバッテリー 5245
16,790円→12,592 円（25％OFF）
VB99 SE ミニVマウントバッテリー 4823
26,290円→18,141円（30%OFF）
スマホモニタースクリーン ワイヤレスコントロール 4850B
11,390円→9,112円（20％OFF）
ズーム機能付き4色LED懐中電灯 RF 10C 4634
9,290円→6,503円（30%OFF）
RM 25C ミニLED RGBビデオライト 5357
9,890円→7,912円（20%OFF）
RM 03 LEDライト アームライト マクロ撮影用 5480
8,390円→6,296円（25%OFF）
クラブクランプ付きマジックアーム 4766
5,990円→4,403円（26%OFF）