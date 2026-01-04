SmallRig Japan株式会社は、1月3日（土）からスタートしている「Amazon スマイル SALE」において、三脚やVマウントバッテリーをセール価格で販売している。

ワンアクションですべての脚を展開・ロックできる「TRIBEX SE 油圧式アルミカメラ三脚 5305」や、USB Type-Cポートを備えてモバイルバッテリーとしても使える「VB99 lite ミニ V マウント バッテリー 5245」などがセール対象に。Amazonだけでなく、公式サイトでも同様のセールを併催している。

セール期間

2026年1月3日（土）～1月7日（水）

スマートフォンビデオキット オールインワン 4704

33,290円→26,632円（20%OFF）

スマートフォンビデオ撮影キット オールインワン 4596

42,090円→33,672円（20%OFF）

TRIBEX SE 油圧式アルミカメラ三脚 5305

66,990円→56,941円（15％OFF）

CT-10 アルミニウムカメラ三脚 3935

13,190円→10,551円（20％OFF）

VB99 lite ミニVマウントバッテリー 5245

16,790円→12,592 円（25％OFF）

VB99 SE ミニVマウントバッテリー 4823

26,290円→18,141円（30%OFF）

スマホモニタースクリーン ワイヤレスコントロール 4850B

11,390円→9,112円（20％OFF）

ズーム機能付き4色LED懐中電灯 RF 10C 4634

9,290円→6,503円（30%OFF）

RM 25C ミニLED RGBビデオライト 5357

9,890円→7,912円（20%OFF）

RM 03 LEDライト アームライト マクロ撮影用 5480

8,390円→6,296円（25%OFF）

クラブクランプ付きマジックアーム 4766

5,990円→4,403円（26%OFF）