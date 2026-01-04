鈴木福がM!LKの新曲「好きすぎて滅！」をメイク姿＆きれいめジャケット衣装で踊る動画を個人Instagramで公開した。

【動画＆写真】鈴木福のカラコン横分けアイドル風メイク「好きすぎて滅！」ダンスなど①～③

■子役時代から活躍してきた鈴木の成長に驚きの声が集まる

鈴木は金ボタンのツイードショートジャケットにレザーパンツを合わせた大人コーデ、さらに横分けヘアに白肌にカラコン、さらにリップまで完璧なメイクで登場。首元にはシルバーのネックレス、指先にはネイルも光っている。

両手でハートマークを作ったり、ピースをくるくる回すような振りもバッチリ。そのあいだもカメラからは視線を外さない。両手で体を包み込むような色っぽい振りのあと、手を伸ばしながら後ずさりして一回カメラからフェイドアウトしたかと思いきや、再び現れてカメラの前で叫ぶような表情のドアップを見せて締め括った。

鈴木は三井アウトレットパークのCMで、見慣れた“福くん”キャラから大人な“服さん”にキャラにイメチェンしており、今回の動画にも「服さん衣装で撮ってみた笑」と添えられている。

コメント欄には「福くんメロい大人になってる」「福くんビジュいいじゃん」「韓流アイドルすぎる」「ほんとにマルモの福くんと同一人物！？」などといった声が続々と到着。また「たけちすぎる」「メイクしたら威尊やん」「INI入れる」とINIの後藤威尊に似ているという声も続々と集まっている。

■振り付けも完璧な鈴木による「好きすぎて滅！」

■“服さん”ルックの鈴木

■M!LK「好きすぎて滅！」MV