新年、10万円以下で買える連続増益＆低PER【スタンダード】編 ＜新春特別企画＞ 新年、10万円以下で買える連続増益＆低PER【スタンダード】編 ＜新春特別企画＞



少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。ＳＢＩ証券、楽天証券、ＧＭＯクリック証券のネット証券3社が株式の売買手数料無料化を打ち出すなど、投資家は手数料を気にせずに売買することが可能となっている。最低投資金額(株価×売買単位)が低位の銘柄は、同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できるほか、買い付けや売却の時期を分散できるなどのメリットがある。ただ、業績低迷が続いている企業も数多くあることには注意が必要だ。



東証スタンダード上場企業では731銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は直近の業績予想で経常利益が2期以上連続で増加を見込み、割安を見分ける基準となるPER(株価収益率)が10倍未満の銘柄に注目してみた。



下表は東証スタンダード上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)時価総額50億円以上、(3)今期の経常利益が2期以上連続で増加を見込む、(4)予想PERが10倍未満――――を条件に投資妙味が高まる27社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PERは25年12月30日現在)



3日(土)に配信した「10万円以下で買える連続増益＆低PER【プライム】編」も併せてご覧下さい。



最低投資 ┌経常利益┐ 増益 予想

コード 銘柄 金額 増益率 今期 連続期数 PER

<8789> フィンテック 13800 23.4 4000 5 9.8

<297A> アルピコＨＤ 23400 4.6 3200 3 9.2

<9514> エフオン 35300 45.1 1600 2 7.0

<8927> 明豊エンタ 43700 11.8 3000 4 6.7

<6819> 伊豆シャボ 48500 4.4 1300 5 9.6



<7987> ナカバヤシ 58500 43.4 3175 3 8.8

<8737> あかつき本社 59000 13.1 4400 4 6.7

<2735> ワッツ 64300 5.0 1500 3 9.5

<9446> サカイＨＤ 66700 6.4 1417 4 5.5

<2991> ランドネット 68100 19.9 3971 3 6.2



<1420> サンヨーＨ 71400 54.2 1800 2 6.9

<6551> ツナグＧＨＤ 75200 18.2 1060 4 9.1

<3293> アズマハウス 78400 2.4 1180 2 8.1

<7212> エフテック 80100 103.0 6200 4 4.5

<3489> フェイスＮＷ 80700 21.8 5000 2 7.0



<8908> 毎コムネット 82800 0.7 2400 5 9.1

<8772> アサックス 83600 3.8 5371 4 8.1

<9780> ビステム 88200 18.8 1450 8 8.6

<2927> ＡＦＣ－ＨＤ 88300 0.1 2445 4 8.5

<5940> 不二サッシ 91800 0.3 2750 3 5.4



<2344> 平安レイ 93200 9.5 2066 5 8.2

<8704> トレイダーズ 95200 5.3 7000 5 5.2

<7120> ＳＨＩＮＫＯ 95400 17.8 814 2 8.4

<7040> サンライフＨ 95500 2.8 1450 5 6.8

<1430> １ｓｔコーポ 97800 2.1 2530 2 6.7



<9846> 天満屋ス 98000 1.8 2450 3 7.1

<2304> ＣＳＳ 99100 7.8 800 5 8.3



※単位は最低投資金額が円、経常利益が百万円、増益率が％、PERが倍。

※対象条件について、直近予想の「最終利益が経常利益の80％以上」の企業は、特別利益や税控除などにより一時的に最終利益がかさ上げされているケースが多いため、対象から除いた。

※今期配当が無配を除く。





