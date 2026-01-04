年々増加している食物アレルギー患者。重度の症状を抱え、6度のアナフィラキシーショック（アレルギーの原因物質により急速に強い症状が出て意識が低下する状態）を経験した井上敬太さん（21）は、制限の多い生活と向き合いながらSNSで当事者の声を発信し続けている。命の危険と隣り合わせの日常、その先にある希望とは――。専門医に周囲が知るべき注意点を聞いた。（社会部・見須理々子）

■増え続ける“アレルギー患者”

国民の2人に1人が何らかの症状を抱え“身近な病気”とされているアレルギー。中でも食物アレルギー患者は子どもから大人まで年々増えており、いまや特別な病気ではない。卵や牛乳、小麦といった日常的な食品で命に関わる症状が出ることが多い。外食や給食、旅行、就職――生活のさまざまな場面で壁が立ちはだかる一方、「好き嫌い」「気にしすぎ」など、誤解や偏見が残っているのが現実だ。患者はその不安や困難とどう向き合い、どのように生きているのか。来年、新たな人生のステージに進む重度の食物アレルギー患者の大学4年生に話を聞いた。

■「常に危険と隣り合わせ」 ――食物アレルギーと闘う大学生

「小麦、卵、大麦、ナッツ類、果物…触れただけでアナフィラキシーになるものもあります」大学4年生・井上敬太さん（21）は、生後半年で受けた検査により、食物アレルギーがあることが判明した。小麦や卵による影響は特に重く、皮膚に触れるだけでじんましんが広がり、その後、呼吸困難や嘔吐（おうと）に至ることもあるという。

■命に関わるリスクは日常の中に… 2度の救急搬送を経験

これまでアナフィラキシーの中でも特に意識が低下するほどの重篤なアナフィラキシーショックを6回経験し、そのうち2回は救急搬送されているという。1回目は小学校低学年の頃。学童保育で職員が用意したグミに小麦が含まれていたことによる誤食が原因だった。2回目は中学生のとき。給食のアレルギー表示に誤りがあり、つなぎに卵を使ったハンバーグを口にしてしまったためだった。「食べたら危険」という現実は、今も日常生活のあらゆる選択に影響を与え続けている。

■食べることが恐怖に

誤飲誤食によるアナフィラキシーを経験して以降、敬太さんの「食事」への意識は大きく変わった。食べられると分かっている献立でも、口に運ぶ前には必ず恐怖がよぎったそうだ。多くの人にとって楽しみである食事は、命の危険を伴う行為になり得るのだ。なんぶ小児科アレルギー科の南部光彦医師によると、アナフィラキシーショック時に対応が遅くなってしまうと命を落とす危険なども増えてくるため、各現場での判断が求められるということだ。

■「治したいのに治せない」特効薬がない食物アレルギー

現在、食物アレルギーには特効薬がなく、年齢が上がった重度の患者にとって完治は難しいとされている。一方で、医師の管理のもと原因となる食品を少量ずつ摂取し、体に慣らしていく「経口免疫療法」という研究段階の方法がある。

この図のように、あらかじめ1回の治療ごとに目標量を設定して、それに向けて摂取を徐々に増やしていく。その量を一定期間安全に摂取できればいったん終了。その後、治療を再開する際に、また量を少しずつ増やしていく…という工程を繰り返し、耐性の獲得を目指すものだ。「治療に期待していたけど、諦めました」と話す敬太さんは小学生のとき、この治療に2度挑戦したが、小麦はわずか4gでアナフィラキシーを起こし、中断せざるを得なかった。卵は固ゆでの1/4ほどまでは食べられるようになったものの、それ以上は進められなかったという。

生活に大きな影響を与えている食物アレルギー。単にアレルギー物質を食べられないだけではない。対人関係や性格形成にも深く関わり、ときにはいじめに発展するケースもあるという。

■「ただの好き嫌いやない？」「ちょっとくらい食べても大丈夫やろ」――周囲から言われた何気ない一言

「小学校低学年の頃、仲の良い友人から“ただの好き嫌いやろ”って言われるのはアレルギー患者の王道ルートです」と敬太さんは振り返る。深刻ないじめや嫌がらせはなかったものの、アレルギーについて十分に理解していない周囲から、無神経な言葉をぶつけられることも少なくなかったという。

■SNS発信で広がる“当事者の輪”

井上さんがXで発信を始めたのは、大学入学後のことだ。「同じ境遇の人ってどれくらいいるのかなと思って気づいたら始めていた」と振り返る。実際、敬太さんのSNSには、アレルギー患者から日々相談が寄せられている。そこには、「いじられた」「からかわれた」といった悲痛な声も多く、年齢も背景もさまざまだ。そうした声に向き合う中で、「現実は甘くないので、僕は“気持ちを強く持とう”と伝えたいです」と話す。

■軽視されがちな現実 “特別扱い”ではなく“共存”へ

当事者同士が励まし合う一方で、社会にはいまだ大きな誤解も残る。「食物アレルギーって軽く見られがち。でも少量でも命に関わることがあるし、軽度でも突然重度化するケースだってある」と語る。「かわいそうだから特別扱いを」ではなく、「危険性を理解して、同じ空間を楽しめる社会へ」。敬太さんが目指すのは、そんな未来だ。

■“アレルギーがあっても楽しく生きたい”思い描く未来とは

2026年春から社会人として不動産営業の仕事に就く敬太さん。会食などの場面でアレルギーがハンデになるのでは――そんな不安を抱えながらも「あえて厳しい環境に挑戦したい」と前を向く。「社会に出ても自分の経験を発信し続けたいし、いつかアレルギーに関わる仕事がしたい。祭りの屋台やキッチンカー、レストランでの外食とか、自分があまり経験できなかったけど患者でも楽しめる場を作りたい」。これまでアレルギーと向き合ってきた敬太さんの力強い決意表明だ。

■専門医に聞く 周りの人はどうしたら良いのか

食物アレルギー患者と関わるとき、周囲の人は何に気をつけるべきなのか。ある大学病院の小児科専門医は、「周囲にアレルギーのことを理解してもらう」ことが重要だと話す。昔はいじめへの恐怖心から、食物アレルギー患者であることを隠したほうが良いという考え方が多かったが、逆に今は患者自身が積極的に発信していくことはもちろん、“みんなで勉強していこう”という姿勢が重要だという。

食物アレルギー患者にとって「知らなかった」では済まされないリスクが、日常の中にある。誰かの“当たり前”が、別の誰かの“危険”にならないよう、社会全体で理解を深めることが重要だ。