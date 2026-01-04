お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が３日深夜放送の日本テレビ系「ニッポン人の頭の中 ２０２６年みんなの本音ＳＰ」に出演。妻の華麗な家系が明らかになった。

２０２３年１０月から２４年３月まで放送されていた「ニッポン人の頭の中」が正月特番として復活。

「去年大ブレイクを果たしたダイアン津田さんの何を見ているかを調べてみました」と、津田に関する月間検索数を調べたところ、３位が「ユニクロ」「年齢」、２位が「わけわからん」、そして２位の３倍で断トツ１位となったのが「嫁」だった。

津田は「何でやろう？あっ、『しゃべくり００７』か！」と合点がいくと、くりぃむしちゅーの有田哲平も「奥さん出てくれたもんね、電話で」と、津田の妻が生電話で“サプライズ出演”した昨年１２月放送の同番組を回想した。

ＭＣを務めるフリーの藤井貴彦アナウンサーが「２００６年に結婚されたということで」と若かりしころのタキシード姿の津田がウエディングドレスに身を包んだ夫人とのツーショット写真とともに紹介。「２０年っすよ、もう」と津田も振り返った。

藤井アナは「奥さまのご実家が大学教授の家系」と続け、さらに「で、婿養子になった」と立て続けに情報を公開すると、津田は「全部言うな！」とキレぎみにツッコんでいた。

津田はかつて出演していた番組で、結婚して婿養子に入り、本名を「石村なんです」と明かしていた。