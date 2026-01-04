ÇØ¸å¤Î¹õÅÄÄ«Æü¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡Ä¡×¡ÖÍê¤à¤«¤éÍè¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¡¼ÖÃæ¥é¥¤¥Ð¥ë´ÆÆÄ¤ËÀïØË¡ÄËÜ²»¥Ý¥í¥ê¡Ö¹õÅÄ¤¬¡ªÍè¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁÉüÏ©
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÉüÏ©¤Ï3Æü¡¢È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¡ÁÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î5¶è´Ö109.6¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬Âç²ñ¿·¤È¤Ê¤ë10»þ´Ö37Ê¬34ÉÃ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5¶è¤ÇÂçµÕÅ¾¤ò±é¤¸¤¿¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤â¾×·â¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¸å¤í¤«¤éÇ÷¤é¤ì¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¡¦Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤Ï¡¢±¿±Ä´ÉÍý¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ï¤ä¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç5¶è¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄ¡£ÀèÆ¬¤È3Ê¬24ÉÃº¹¤Î5°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÂçµÕÅ¾¤ò±é¤¸¤¿¡£¾ëÀ¾Âç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¤òÈ´¤¡¢½ªÈ×¤ËÁáÂç¡¦¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤âµÕÅ¾¡£1»þ´Ö7Ê¬16ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ù¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿1»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ¤ò1Ê¬55ÉÃ¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤Ë¾×·â¤ÎµÏ¿¤Ç¡¢¶â·ª»Í»°ÇÕ¡õMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Çµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¹õÅÄ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤Î´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¤¬±£¤»¤Ê¤¤¡£3Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö´°Á´Ì©Ãå¡ª¡¡È¢º¬±ØÅÁ 204Âæ¤Î¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿´¿´î¤ÈÎÞ¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢±¿±Ä´ÉÍý¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¡¦Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡5¶è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤«¤é¡ÖÍê¤à¤«¤é¸å¤í¡Ê¹õÅÄ¡ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÉÝ¤¤¡Ä¸å¤í¤«¤é¤¤¤ÄÍè¤ë¤ó¤À¤è¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤¬¥Ý¥í¥ê¡£¹õÅÄ¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¡ÖÍè¤Æ¤ë¹õÅÄ¤¬¡ªÍè¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤Þ¤ë¤Ç¶±¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£Âç²ñ¡¢»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤Î2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÎÞ¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÆ²¡¹¤ÈÀÄ»³³Ø±¡¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤òÏ«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë