こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スポーツや釣り、マウンテンバイクなどのアウトドアシーンに汚れはつきものですが、家に帰る前にサッと汚れを落とせたら助かりますよね。

そんなときに役立ちそうなアイテムが、水道も電源も不要で、「思ったらすぐ使える」手軽さを実現した、Karcher（ケルヒャー）の 「モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact Plus CB（ハンディエア）」。今回は本商品の魅力を紹介します。

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC Handy Compact Plus CB ハンディエア USB-C充電式(10W以上推奨) 水道接続不要/折りたたみバケツ付き 丈夫なホース 高性能4in1ノズル バッテリー一体型 ペットボトル使用可能 簡単セットアップ/モバイル コンパクト 軽量/洗車 ベランダ 玄関 1.328-124.0 15,980円 Amazonで見る PR PR

こんな方におすすめ

電源・水源不要で、いつでもどこでも洗浄OK

釣り・MTB・キャンプ帰り、家に入る前に泥を落としたい人ベランダや網戸など「水道ホースが届かない場所」を洗いたい人洗車はしたいけど、毎回ガチ装備するほどじゃない人（部分洗い派）高圧洗浄機に興味はあるけど、価格・置き場所・準備がネックだった人

「モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact Plus CB（ハンディエア）」はバッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせず、いつでもどこでも高圧洗浄できるモバイル高圧洗浄機です。

充電式バッテリーはUSB Type-C 充電対応。ブースト/エコモードの2段階切替により、フル充電で約12〜30分の連続使用ができるので、短時間のスポット洗浄にオススメ。

自吸用ホースと折りたたみバケツ、ペットボトルアダプターが付属しているので、外出先やベランダなど、水道ホースが使えない環境でも手軽に洗浄ができます。

重さ約780gのコンパクト設計。4種の噴射モード搭載で泥汚れから網戸掃除までこれ1台で

本体重量は約780gと軽量で、たたむと手のひらサイズになるコンパクトさも◎。収納や持ち運びもラクラクです。

ノズルの先端部分を回すだけで、4種類の噴射モード（標準幅広・ポイントジェット・シャワー・傾斜）に切り替えが可能で、洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応しています。

泥汚れの落とし洗いや網戸の掃除、車の部分洗いなど、最適な水流パターンを使用場所や用途に応じて使い分けできるのも嬉しいポイントです。

「モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact Plus CB（ハンディエア）」は、コードレスタイプでもケルヒャーならではの高い洗浄力で、日常の“小掃除”をどこでも叶えるモバイル高圧洗浄機。アウトドアでの活動が多い人や、ベランダ・網戸掃除を手軽に済ませたい人にぴったりの一台です。

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。