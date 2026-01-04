欧州の人気競技のスター選手までも虜に

ドジャース・大谷翔平投手の勢いは、野球の枠を越えて世界中を席巻している。米国や日本のみならず、欧州サッカー界の大物までもが、大谷の超貴重なアイテムを手に少年のような満面の笑みを浮かべる姿が大きな反響を呼んでいる。

その大物とは、サッカー元フランス代表のアントワーヌ・グリーズマン選手。新年を迎えた1日、自身のインスタグラムを更新。「今日は1/1の日！ あなたのお気に入りの1/1カードを見たいです」と綴り、自慢のコレクションを披露した。

披露したのはトップス社の野球カードで、左手にエンゼルス時代の大谷の直筆サイン入りカードを、右手にはパイレーツのポール・スキーンズ投手のカードを持って笑顔を見せている。世界にたった1枚しか存在しない究極のレアカードだ。

実はグリーズマンは、筋金入りの大谷ファンとして知られている。3年前には、自らのX（旧ツイッター）に大谷のカードを引き当てた瞬間の動画を投稿。話しかけてくる愛娘をそっちのけに手元のカードを見つめて感極まる様子は、当時も話題を集めていた。

この投稿は「わあ、あのオオタニカード」「大谷翔平写ってる〜カードで」「世界的なスーパースターやな」「あの趣味、まだ続けてたのか」「大谷とスキーンズのカード持ってニッコニコのグリーズマン」などのコメントが集まった。FIFAワールドカップには3大会連続で出場した欧州サッカーの英雄も虜にしてしまう大谷。その影響力はさらに広がっている。（Full-Count編集部）