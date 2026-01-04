「入手困難かも！？」【しまむら】在庫あったら即カゴ推奨！「バズりジャケット」

トレンドアイテムが揃う【しまむら】では、毎シーズン、バズりアイテムが登場しています。今季も、大人気となったアイテムがあるのだとか！ それが、リッチな雰囲気の「フェイクファージャケット」。華やかな見た目と襟付きのおしゃれなデザインが特徴で、さっと羽織るだけでもサマ見えしそう！ プチプラコーデが得意なしまラーの@__saxxyaxxさんも「バズりすぎて入手困難？！」とプッシュするアイテムは、見つけたら早めに確保するのがおすすめです！

ふわふわフェイクファー素材でリッチなムードに

【しまむら】「エリツキFFZIPJK」\2,739（税込）

今回注目したジャケットはこちら、毛足の長いフェイクファー素材がトレンドにマッチする1枚。冬らしい華やかさがあり、羽織るだけでコーデの主役になるアイテムです。ただ見た目がおしゃれなだけでなく、「合わせるアイテムによってすごくスタイル良く見える」と@__saxxyaxxさんはコメント。特にグレーは甘さと上品さの具合がちょうどよく、パンツスタイルに合わせるだけで大人カジュアルに仕上がります。

ベージュを選べばナチュラルな印象に

色違いが、こちらのベージュ系カラー。グレーとは一味違ったナチュラルなニュアンスで、淡めアイテムと組み合わせればやわらかな雰囲気のスタイリングを楽しめます。長すぎない丈と襟のデザインで上品さもあり、ラフに羽織ってもコーデが決まるのが嬉しいところ。1枚3,000円以下のお手頃プライスだから、イロチ買いもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__saxxyaxx様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M