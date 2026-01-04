衝撃な末脚で圧勝したキャリア４戦の４歳馬に驚きの反応が広がっている。４日に行われた京都９Ｒ・天ヶ瀬特別（４歳上２勝クラス、京都・ダート１８００メートル＝１３頭立て）で強い勝ちっぷりを見せたのは、単勝オッズ１・３倍の１番人気に支持されたグランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）。２着に３馬身半差をつける圧勝でデビューから４戦３勝とした。

川田将雅騎手とコンビを組んだグランドプラージュは９番枠から五分のスタートを切ったが、直後に隣の馬とぶつかるアクシデントに遭った。それでも後方で我慢させつつ、徐々にポジションを上げていくと、最後の直線は大外へ誘導。次元の違う末脚で先行馬を楽々のみ込むと、後続を寄せ付けず３馬身半差をつけた。上がり３ハロンは３５秒９。勝ち時計は１分５２秒４（良）をマークした。

同馬は２０２４年１２月のデビュー戦で勝利を飾ると、続く２勝目を３馬身差で圧勝。その後は脚部不安で長期休養を余儀なくされた。９か月半ぶりだった前走は首差の２着に敗れたが、復帰２戦目で圧倒的人気に応えた。

衝撃的な強さにグランドプラージュが勝糞譽張ぅ奪拭次砲離肇譽鵐匹脳絨未貌るほどで、ＳＮＳでは「エゲつない強さだったな」「思わず笑ってしまった」「オープンまでは余裕っすね」「やっぱり相当な器か」「これはつええわ」「こいつ本当にバケモノになるぞ」「やっぱり怪物だわ」「勝ち方も時計も申し分ないな」「すげぇ末脚やな」「バケモン過ぎる」「ゾクッとしたわ」「一瞬脚エグっ！」「１頭だけ格が違うやん」「圧倒的人気だけある」「ギア上げてから凄い」「すぐ重賞勝てそうやな」「末脚恐ろしすぎる…」「あれエグすぎないか？なんだあれ」「こりゃ一気にオープンまでいくなぁ」「意味不明なくらい強いやん」「えぐい脚すぎるわw」などのコメントが上がっている。