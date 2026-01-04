◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

なんと、大物女優が沿道で観戦していた！復路から一夜明けた４日に自身のインスタグラムで「＃箱根駅伝」のハッシュタグをつけて、生観戦する様子をアップ。「縄張りは、主に８区です」とつづり、英語でも「駅伝ランナーを応援するのは日本の新年の風習です」と説明した。

一般人に混じり、沿道から様子を見守る５９歳の美人女優…。フォロワーは「保奈美さん、今年もいらしていたのですね」「もしも沿道に保奈美さんを見つけたら、選手か保奈美さんかどっちを見たら良いのやら」の声が。女優の鈴木保奈美だ。鈴木は昨年も箱根駅伝の応援に駆け付けている様子をインスタグラムに投稿している。

ニット帽とマフラーで防寒対策はバッチリ。フォロワーは「カバンとマフラーどこのブランドの物ですか。とっても可愛い」と注目した。色の薄いサングラスをかけて、やや変装しているが、マスクはせず顔出し。ファンは「芸能人オーラ凄（すご）いなあ」「横顔が本当に綺麗」「保奈美、美し過ぎ…」とオーラにくぎ付けになった。