櫻坂46四期生・勝又春、現役京大生であることを告白 公表の理由も明かす「自分らしさを大切にしたい」
【モデルプレス＝2026/01/04】櫻坂46の四期生・勝又春が1月4日、自身の公式ブログを更新。京都大学に通っていることを公表した。
【写真】「美文字」と話題 櫻坂46四期生の手書きメッセージ
「2026年」と題したブログを投稿した勝又は「今日は一つ、みなさんにご報告があります。以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と発表。「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しすべきか自分の中でも迷いがありました」とした上で「ただ、周りの方からのご提案もあり、今回お伝えする運びとなりました」と経緯を明かした。
また、発表しようと思った理由について「『自分らしさ』を大切にしたいという思いから」と伝えた勝又。「周りからの見え方を気にして、肩に力が入りすぎてしまうこともあった私が、そう思えるように変わったきっかけは、皆さんと直接お話しできるミーグリの時間でした」「そんな中でも、ある話題になると、時々力が入ってしまいます。それが、受験や勉強、学生生活のお話を聞かせてもらったときです」と告白した。
続けて「共感する気持ちや、少しでも力になれたらという思いとは裏腹に、大学について公表していなかったため、自分の話をどこまでしていいのか分からず、慎重に言葉を選んでいました。その結果、せっかく会いに来てくださったのに、どこか自分らしくない受け答えをしてしまったこともあります」と率直な思いを口に。
「今回の公表を一つのきっかけとして、一人の人間として日々を過ごす中で感じてきたことや、経験してきたこと、立ち止まったことをもっとありのままの姿でお話しできたら『誰かの不安や迷いにそっと寄り添い、前に踏み出すきっかけとなりたい』という私のアイドル活動における目標にも、少しずつ近づいていけるのではないか」「そうした思いが周りの方とお話しする中で固まり、今回お伝えする形となりました」と説明した。
最後には「アイドルとしても学生としても、まだまだ未熟者ですが、今年は自分自身の成長とともに、応援してくださる皆さんの日々に、少しでも彩りや楽しさを添えられるよう誠心誠意努めてまいります」とつづっている。
勝又は、2004年1月24日生まれ、京都府出身。2025年4月23日に櫻坂46の四期生メンバーとして加入したことが発表され、同年6月12日に東京・有明アリーナで開催の「櫻坂46 四期生『First Showcase』」でお披露目された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「美文字」と話題 櫻坂46四期生の手書きメッセージ
◆勝又春、現役京大生であることを告白
「2026年」と題したブログを投稿した勝又は「今日は一つ、みなさんにご報告があります。以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と発表。「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しすべきか自分の中でも迷いがありました」とした上で「ただ、周りの方からのご提案もあり、今回お伝えする運びとなりました」と経緯を明かした。
続けて「共感する気持ちや、少しでも力になれたらという思いとは裏腹に、大学について公表していなかったため、自分の話をどこまでしていいのか分からず、慎重に言葉を選んでいました。その結果、せっかく会いに来てくださったのに、どこか自分らしくない受け答えをしてしまったこともあります」と率直な思いを口に。
「今回の公表を一つのきっかけとして、一人の人間として日々を過ごす中で感じてきたことや、経験してきたこと、立ち止まったことをもっとありのままの姿でお話しできたら『誰かの不安や迷いにそっと寄り添い、前に踏み出すきっかけとなりたい』という私のアイドル活動における目標にも、少しずつ近づいていけるのではないか」「そうした思いが周りの方とお話しする中で固まり、今回お伝えする形となりました」と説明した。
最後には「アイドルとしても学生としても、まだまだ未熟者ですが、今年は自分自身の成長とともに、応援してくださる皆さんの日々に、少しでも彩りや楽しさを添えられるよう誠心誠意努めてまいります」とつづっている。
◆勝又春、櫻坂46四期生として加入
勝又は、2004年1月24日生まれ、京都府出身。2025年4月23日に櫻坂46の四期生メンバーとして加入したことが発表され、同年6月12日に東京・有明アリーナで開催の「櫻坂46 四期生『First Showcase』」でお披露目された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】