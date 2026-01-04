モー娘。牧野真莉愛、幼少期ショット公開「小さい時から顔が整ってる」「変わってない」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が1月3日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“日ハムファン”モー娘。メン「面影ある」可愛すぎる幼少期ショット
牧野は幼少期の自身と、ディズニーの「リロ＆スティッチ」のキャラクターとの3ショットを公開。「初めてリロとスティッチとお話したき2003.12＠フロリダ」と、アメリカ・フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを訪れた時のショットだと説明を添えており、デニムのジャンバースカートにツインテール姿の牧野が笑顔を見せている。
また、「東京ディズニーランドのお正月 2026.1.1」として、ミニーマウス風の赤い水玉のワンピース姿でのショットも公開している。
この投稿は「美少女」「小さい時から顔が整ってる」「顔変わってないかも」「ずっとディズニーが大好きなんだね」「子どものころの写真可愛すぎる」「面影ある」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆牧野真莉愛、幼少期の写真を公開
◆牧野真莉愛の投稿に反響
