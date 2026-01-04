井桁弘恵、美脚スラリのミニ丈アシメボトム姿「スタイル抜群」「脚が綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】女優の井桁弘恵が1月3日、自身のInstagramを更新。3日放送の日本テレビ系「完全密着！箱根駅伝〜204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏〜」（よる9時〜）に出演した際のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳美人女優「美脚が映える」ミニ丈✕ブーツの肌見せコーデ
井桁は「『完全密着！箱根駅伝』 生放送に出演させていただきました 」と報告し、番組セットを背景にボルドーのセットアップを着用したオフショットを披露。アシンメトリーなミニ丈の裾からは、真っ直ぐに伸びた美しい脚を覗かせている。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」「ブーツ姿がかっこいい」「美脚が映える衣装」「駅伝への熱さに感動した」などと反響が殺到している。（modelpress編集部）
