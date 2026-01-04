¡Ö2026Ç¯ºÇÂç¤Î¶Ã¤¤¬¤â¤¦¡Ä¡×¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤«¤é10Ç¯¡Ä2»ù¤ÎÊì¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àî±ÉÍûÆàà¸µÆüÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
¡ÖÂ´¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤«¤é10Ç¯¡Ä¡£½÷Í¥¡¦Àî±ÉÍûÆà(30)¤¬¸µÆü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö2025Ç¯12·î31Æü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ÆÌó10Ç¯´Ö½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È15Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤òÂ´¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Öº£¸å¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤È¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ»ä¤¬¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Ì´¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³ð¤¨¤¿¤¤¡ª²¿»ö¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò¤ª¤í¤·¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Ç¯Áá¡¹¤ÎÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö!!!¿·Ç¯½éÆÃÂç¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!!¡×¡Ö2026Ç¯ºÇÂç¤Î¶Ã¤¤¬¤â¤¦Íè¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·²á¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¤è(¾Ð)¡×¡ÖÆÈÎ©¥¹¥²¡¼¡×¡ÖÂç¤¤Ê·èÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¡¢åºÎï¡×¡ÖÂç½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡×¡ÖÂ´¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Àî±É¤Ï2010Ç¯¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¡£15Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×(22Ç¯)¤Ç¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤È¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î×¢À¥ÃÒµª¤È·ëº§¤·¡¢½Ð»º¡£23Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£