鹿島学園DF清水朔玖「僕はキックが得意」。国立行きを懸けた一戦で鮮烈FK弾！「うめぇ」「お見事でした」の声【選手権】
芸術的なFK弾だ。
１月４日に第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝が各地で開催。鹿島学園 (茨城)はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで興國（大阪）と対戦。３−１で快勝した。
17大会ぶりのベスト４進出を決めた一戦で、存在感を示したのが清水朔玖だ。３年生DFは、前半17分にPKを決めて先制点をマークすると、２−０で迎えた後半23分、ペナルティアーク内で得たFKでキッカーを務める。短い助走から右足を振る。放たれたボールは綺麗な放物線を描いて、ゴール左に吸い込まれた。
試合後のフラッシュインタビューで清水は「僕はキックが得意で、あの位置でファールをもらった瞬間、絶対決めてやろうという気持ちで臨みました」と振り返る。国立競技場で行なわれる準決勝に向けては「絶対点を決めて、チームを勝利に導きたいと思います」と意気込んだ。
２ゴールで勝利に貢献。SNS上では「清水くんのFKえぐ過ぎ」「清水選手が２得点の大活躍！特に２点目のフリーキック弾はお見事でした」「うめぇ」といった声があがっている。
背番号５の技巧にファンも唸った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鹿島学園の清水朔玖が決めた芸術的な鮮烈FK弾！
１月４日に第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝が各地で開催。鹿島学園 (茨城)はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで興國（大阪）と対戦。３−１で快勝した。
17大会ぶりのベスト４進出を決めた一戦で、存在感を示したのが清水朔玖だ。３年生DFは、前半17分にPKを決めて先制点をマークすると、２−０で迎えた後半23分、ペナルティアーク内で得たFKでキッカーを務める。短い助走から右足を振る。放たれたボールは綺麗な放物線を描いて、ゴール左に吸い込まれた。
試合後のフラッシュインタビューで清水は「僕はキックが得意で、あの位置でファールをもらった瞬間、絶対決めてやろうという気持ちで臨みました」と振り返る。国立競技場で行なわれる準決勝に向けては「絶対点を決めて、チームを勝利に導きたいと思います」と意気込んだ。
２ゴールで勝利に貢献。SNS上では「清水くんのFKえぐ過ぎ」「清水選手が２得点の大活躍！特に２点目のフリーキック弾はお見事でした」「うめぇ」といった声があがっている。
背番号５の技巧にファンも唸った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鹿島学園の清水朔玖が決めた芸術的な鮮烈FK弾！