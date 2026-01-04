【 浜辺美波 】 「年始早々、食あたり」「お水も経口補水液も体が拒否していました!」 ＳＮＳで明かす
俳優の浜辺美波さんが自身のインスタグラムを更新。
自身の体調不良について、綴りました。
浜辺美波さんは「明けましておめでとうございま食あたり!』と、投稿。
続けて「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました!」と、明かしました。
そして、浜辺美波さんは「やっと少しづつ復活!」と、投稿。
更に「年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま、おつかれさまです…」「改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております!」と、記しました。
この投稿にファンからは「新年早々災難でしたね お大事にして下さい。」・「美味しいご飯を楽しめるようになることを願っています！」・「お正月のご馳走を前に『お預け』状態だったなんて、ある意味一番過酷な修行を耐え抜きましたね…笑」・「大事でなくて何よりです。今年も活躍お祈りしてまーす。」などの反響が寄せられています。
【 浜辺美波さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：2000年8月29日
出身地：石川県
身長：157cm
血液型：B型
学歴：高校卒業
趣味：読書
資格
■硬筆習字特選賞（石川県）
■普通自動車第一種免許
【担当：芸能情報ステーション】