51歳・いしだ壱成、小学生時代の写真を披露 「美少年」「面影ありまくり(笑)」「瞳がとても素敵」
俳優のいしだ壱成（51）が4日、自身のインスタグラムを更新。小学生時代の写真を公開した。新年の帰省をきっかけに、懐かしい思い出に浸った様子をつづっている。
【写真】丸刈り姿も！小学生時代の写真を披露したいしだ壱成
いしだは「新年なので、久しぶりに母の元へ帰省してきました」と報告。「年に何度かしか会わない母とは、会えば話が尽きません」と、再会の喜びを明かした。さらに、「何十年かぶりに母の手料理を食べました」と続け、実家で過ごした穏やかな時間を振り返っている。
投稿によると、母が食事を作っている間、部屋を整理しているうちに古いアルバムを発見したという。「実家に帰るとなぜ古いアルバムを開いてしまうのでしょうか」とつづり、小学生の頃の自身の写真を披露。「#小学生の僕」というハッシュタグも添えられており、幼少期の面影を残した一枚となっている。
公開された写真には、現在の姿からは想像できないあどけなさがあり、ファンからは「幼い頃から射抜くような瞳がとても素敵で惚れ惚れいたします」「かわいい！面影ありまくり(笑)」「美少年ですね」などのコメントが寄せられている。
