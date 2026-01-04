お正月明けの疲れた胃腸に沁みる…味付けは塩だけ『手羽元と香味野菜の簡単スープ』

とっても簡単なのに、体の芯から温まる、しみじみおいしいスープ。

材料を鍋に入れて煮るだけ。使う調味料は塩だけなのに、手羽元のうまみと香味野菜の力で、驚くほど奥行きのある味わいに仕上がります。

余計なことをしないからこそ、澄んだおいしさが際立ち、永遠に食べられそう……と思ってしまう一杯です！

『手羽元と香味野菜の塩だけスープ』のレシピ

材料（2人分）

鶏手羽元……8本（約450g）

ねぎ（白い部分）……1本分（約50g）

にんにく……2かけ

しょうがのせん切り……1かけ分

塩……小さじ2/3

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

ねぎは縦半分に切り、斜め薄切りにする。にんにくは縦半分に切る。手羽元は包丁の刃先で骨の両側に切り込みを入れる。

（2）鍋に具材、塩、水を入れる

鍋に手羽元、ねぎ、にんにく、しょうがを順に入れる。塩、水2と1/2カップを加え、中火にかける。

（3）煮る

煮立ったらアクを取り、ふたをして弱めの中火にし、鶏肉に火が通るまで20分ほど煮る。

煮るほどにほろほろになる手羽元も、このスープのごちそう。澄んだスープと一緒に、最後までじっくり楽しんでください。

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）