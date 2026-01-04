「今年こそはチームの勝利に貢献できるように」G大阪DF中野伸哉が湘南へのレンタルから復帰
ガンバ大阪は4日、DF中野伸哉(22)が湘南ベルマーレへの育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。
中野は昨年8月に湘南へレンタル加入。J1リーグ戦10試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF中野伸哉
(ナカノ・シンヤ)
■生年月日
2003年8月17日(22歳)
■出身地
佐賀県
■身長/体重
173cm/64kg
■経歴
鳥栖-G大阪-鳥栖-G大阪-湘南
■出場歴
J1リーグ:106試合1得点
リーグカップ:16試合
天皇杯:9試合
■コメント
▽G大阪側
「ガンバ大阪に復帰することになりました。今年こそはチームの勝利に貢献できるように頑張ります!応援よろしくお願いします!」
▽湘南側
「湘南ベルマーレに来て、改めて試合に出る楽しさや喜びを強く感じることができました。
その一方で、なかなかチームの勝利に貢献できなかったことは心残りで、申し訳なく思っています。
半年という短い時間でしたが、とても充実したシーズンを過ごすことができ、感謝しています。
これからチームは変わりますが、引き続き応援していただけたら嬉しいです。
本当にありがとうございました!」
