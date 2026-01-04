　ガンバ大阪は4日、DF中野伸哉(22)が湘南ベルマーレへの育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。

　中野は昨年8月に湘南へレンタル加入。J1リーグ戦10試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF中野伸哉

(ナカノ・シンヤ)

■生年月日

2003年8月17日(22歳)

■出身地

佐賀県

■身長/体重

173cm/64kg

■経歴

鳥栖-G大阪-鳥栖-G大阪-湘南

■出場歴

J1リーグ:106試合1得点

リーグカップ:16試合

天皇杯:9試合

■コメント

▽G大阪側

「ガンバ大阪に復帰することになりました。今年こそはチームの勝利に貢献できるように頑張ります!応援よろしくお願いします!」

▽湘南側

「湘南ベルマーレに来て、改めて試合に出る楽しさや喜びを強く感じることができました。

その一方で、なかなかチームの勝利に貢献できなかったことは心残りで、申し訳なく思っています。

半年という短い時間でしたが、とても充実したシーズンを過ごすことができ、感謝しています。

これからチームは変わりますが、引き続き応援していただけたら嬉しいです。

本当にありがとうございました!」