　柏レイソルは4日、慶應義塾大のMF角田惠風(22)が2026年から加入することが決定したと発表した。

　神奈川県出身の角田は過去に横浜F・マリノスのアカデミーでプレー。慶應義塾大では2024年度にデンソーカップチャレンジ関東B選抜に選ばれている。

　クラブ公式サイトを通じ、「高い基準と競争の中で、チームとしての完成度を常に追求し続ける柏レイソルでプレーできることに、喜びと同時に強い責任を感じています。サッカーへの情熱と探究心をもって成長し続け、柏レイソルのタイトル獲得に貢献できるよう、全力で闘います」と語った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●MF角田惠風

(つのだ・よしかぜ)

■生年月日

2003年8月18日(22歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

172cm/68kg

■経歴

鵠南FC-SCHフットボールクラブ-横浜FMJrユース追浜-横浜FMユース-慶應義塾大

■コメント

「2026シーズンより、柏レイソルに加入することになりました、慶應義塾大学の角田惠風です。高い基準と競争の中で、チームとしての完成度を常に追求し続ける柏レイソルでプレーできることに、喜びと同時に強い責任を感じています。サッカーへの情熱と探究心をもって成長し続け、柏レイソルのタイトル獲得に貢献できるよう、全力で闘います。応援よろしくお願いいたします」