柏が慶應義塾大MF角田惠風の加入を発表「喜びと同時に強い責任を感じています」
柏レイソルは4日、慶應義塾大のMF角田惠風(22)が2026年から加入することが決定したと発表した。
神奈川県出身の角田は過去に横浜F・マリノスのアカデミーでプレー。慶應義塾大では2024年度にデンソーカップチャレンジ関東B選抜に選ばれている。
クラブ公式サイトを通じ、「高い基準と競争の中で、チームとしての完成度を常に追求し続ける柏レイソルでプレーできることに、喜びと同時に強い責任を感じています。サッカーへの情熱と探究心をもって成長し続け、柏レイソルのタイトル獲得に貢献できるよう、全力で闘います」と語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF角田惠風
(つのだ・よしかぜ)
■生年月日
2003年8月18日(22歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
172cm/68kg
■経歴
鵠南FC-SCHフットボールクラブ-横浜FMJrユース追浜-横浜FMユース-慶應義塾大
■コメント
「2026シーズンより、柏レイソルに加入することになりました、慶應義塾大学の角田惠風です。高い基準と競争の中で、チームとしての完成度を常に追求し続ける柏レイソルでプレーできることに、喜びと同時に強い責任を感じています。サッカーへの情熱と探究心をもって成長し続け、柏レイソルのタイトル獲得に貢献できるよう、全力で闘います。応援よろしくお願いいたします」
