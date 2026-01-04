Snow Manの宮舘涼太がパーソナリティを務めるTBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の2時間スペシャルが1月3日に放送。公式Xで新年1発目のラジオ放送のオフショットが公開された。

【写真】宮舘涼太がゆるキュートな表情を見せる新年1発目のラジオオフショット①～③

■スペシャルゲストの川島明とのオフショットも披露

公開されたオフショットで宮舘は、ラジオブースでマイクを前にネイビーのVネックニット姿で目を見開き口をすぼめ、キュートでひょうきんな表情を披露。

机に肘をつき、両手には今回の特番用に作られた深紅のステッカーを持って、目の下に添えるようなポーズを決めている。

コメント欄には「舘様もステッカーもかわいい」「舘様の笑顔がまぶしい」「愛おしすぎるお顔」「ステッカーまでロイヤルに輝いている」などといった声が続々と到着。

また、スペシャルゲストとして登場した川島明とのツーショットや、ブースでの談笑中のショットも公開されている。

■カメラをまっすぐに見つめる宮舘のオフショット

■宮舘と川島が笑顔で番組ロゴのボードを持つツーショット

■宮舘と川島が向き合う和やかなスタジオショット