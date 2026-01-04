SixTONESのTBS初冠番組として年6回放送されることが発表された新番組『6SixTONES』（初回放送は1月12日）。このたび番組公式Xで、メンバー全員が白の羽織袴姿で2026年の抱負を語る動画が公開された。

【動画】羽織袴のSixTONESが“ろく”にかけた新年の抱負を語る仲良しムービー①～③

■田中・京本、松村・森本、高地・ジェシーがペアとなりトークを展開

抱負は車のなかで二人一組で撮影。まずは田中樹・京本大我ペア。チラチラと松村北斗が後ろの座席から映り込むなか「あけましておめでとうございます！」と挨拶をする。

すると「新年」（京本）、「おう！」（田中）、「早々に」（京本）、「おう！」（田中）、「6人の番組」（京本）、「おぉい！」（田中）と、同じような合いの手を入れ続ける田中に、今度は京本が「おいっ！」とひと声。

田中は「こっち（田中のほう）向いて喋りすぎなのよ」と、カメラのほうを向くように京本を誘導。そして、グループにとって大事な“6周年”についても「抱負みたいなことをさ、言ったほうがいいんじゃないの」と促す。

「やっぱりとどろかせたい…とどろく、がいいよね」と“ろく”にかけたような抱負を述べた京本。「はい！？」と田中はキョトン顔。「誰かに脅されて撮ってる？」と問う田中に、京本は否定も肯定もせず爆笑。

それでも「SixTONESという名前がとどろくような」と言う京本に、「広く、いろんな人にね」と田中は補足。

さらに京本は「6周年の歩みも、すごろくのような」と、さらに“ろく”にかけたコメントをぎこちなくも畳み掛ける。

一通り言い切って田中へ「どうですか？」と胸を張るも、「あなたは下手くそだね」と田中はバッサリ。「何とかじゃなく、そもそも喋りが」と言う田中に「トークスキル、6年で培ってない？」と京本は苦笑い。

「じゃあ貫禄のある田中さんに締めていただいて」と京本が振ると「6周年ということで、6人で好き勝手暴れさせていただくつもりでございます」とばっちりまとめ上げた田中。

最後には、コメント内で何回“ろく”を言ったかの答え合わせも。

ファンからは「きょもじゅりのやり取りかわいい」「きょもワールド全開」「じゅったんのフォローが優しい」「ほっくん映ってる（笑）」などといった声が続々と到着している。

続いて松村北斗・森本慎太郎ペア。「あけましておめでとうございます」を普段の挨拶のようにローテンションで言い合うふたりに、周りから「近所の挨拶すぎる」というツッコミが飛ぶなか、今年の抱負を語り出す。

「とりあえずこの番組の収録がはじまって、すでに驚くような展開があったから」「これが広く皆に届くような番組になってスタートを切りたいなって」と松村。すると森本は「この番組のなかでSixTONES語録みたいなものができたらいいですね」と提案し「なんなら“かっころく”（かっこよく）映ってたいですね」とさっそくパワーワードを発案！？

すると松村も「特番だからこそ、録画して何回も見てもらって。録画とかじゃないのか今。配信を登録して何回も見る」とおすすめ。森本は「こんかいの“バラエティーろく”（バラエティー力）がさ」とまたもパワーワードを生み出し、前の座席の田中と京本も大盛り上がり。

森本は「俺、この企画向いてるかもしれないなあ」とにんまり。松村は「ろくでもない奴らが」と苦笑いしつつ、田中・京本に続いて“ろく”連発のコメントを締め括った。

こちらにもファンからは「バカレアペア好きすぎる」「ほくしんの会話のテンポが最高」「ほっくんさりげなく入れるのうまい」「末っ子慎太郎甘やかされてる（笑）」などといった声が続々と届いている。

最後はジェシー・高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）ペア。「あけましておめでとうございます」の挨拶から、ジェシーが「ジェシーです」と自己紹介。ここで「自己紹介からします？」と言いながら高地も「高地です」と続く。

そして「今年の抱負を言ったほうがいいんじゃない？俺2番目に話すから」とちゃっかり高地に先陣を切らせるジェシー。すると高地は「絶賛今収録中ですけど、楽しいですか？」とジェシーに聞き返し、ジェシーは「もう楽しい。いろんなことがあって。これ、オンエアすごいと思いますよ」と番組のことをひたすら話し続けるジェシー。

画面に“京本さんカンペ隠し中”という文字が出るなか、隣からは「まだ1個も（“ろく”が）出てない」とツッコミが。するとジェシーは「ボケね」とサラリ。

ここから高地が「記録に残るような番組を作れたらいいかなと思いますので、“びろく”（微力）ながら」と追い上げようとすると、周囲からの「微力のこと？」「間違えたんじゃないの？」「今噛んだあ？」と総ツッコミにあい、「微力ながら」と言い直し、ジェシーは「お楽し耳」と最後までボケを貫いていた。

ファンも「ゆごじぇに構いたくて仕方ないメンバーたち（笑）」「みんなこーちのこと大好きだな」「全然“ろく”言わない（笑）」「ジェシーにこにこでかわいい」などと盛り上がりを見せている。

■田中樹＆京本大我による抱負トーク

■松村北斗＆森本慎太郎による抱負トーク

■ジェシー＆高地優吾による抱負トーク