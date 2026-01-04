お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（52）が、MCを務める1日放送のTBS「新春！バナナサンド元日SP」（後5・00）に出演。20年以上前、毎日のように遊んでいた大物俳優を明かす場面があった。

「超豪華ドラマ対抗ハモリ我慢」にゲストとして18日スタートの日曜劇場「リブート」に出演する鈴木亮平、伊藤英明らが登場。設楽は「亮ちゃん！よろしくお願いします！」と呼びかけ。鈴木が「設楽さん、よろしくお願いします」とあいさつすると、日村勇紀は「まだ設楽さんなんですね」とツッコんだ。

その上で、設楽は「亮ちゃんもそうなんだけど、俺、伊藤英明さんも…。伊藤英明さんは何なら昔…」と話すと、伊藤も「統くん、お久しぶりです」と応じると、スタジオから「仲良し？」「どういう関係？」との声が上がった。

設楽は「本当にでも、伊藤さんとは20何年前ですか？」と続けると、伊藤は「そうですね、25年以上前ですね」。設楽は「萩原聖人さんと僕、割とかわいがってもらってたんですけど、その当時、よく一緒に遊んでたんですよね」と明かした。

伊藤も「ボウリングを毎日やってました」と笑顔。設楽も「ボーリングやったり、焼肉食べたりしてましたね」と懐かしんだ。

設楽は「伊藤さん」、伊藤は「統くん」を呼び合っていたという。