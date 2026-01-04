歌手の相川七瀬が４日までにＳＮＳを更新。相川の母校である国学院大の駅伝メンバーとの写真を披露して話題になっている。

自身のインスタグラムに国学院大学駅伝部メンバーや関係者との写真をアップした。相川は「國學院大學、箱根駅伝２０２６ 総合２位！ 全員で闘い抜いた！！誇らしいぞ國學院陸上部！！」と労いの言葉を記し、各区の走者にコメントを残した。続けて「全ての選手の皆様、関係者の皆様、お疲れ様でした。勇気と、感動をありがとう！！！ 選手が走る姿は、本当に美しい！！」とつづり、最後に「写真は國學院陸部のみんなと ２枚目は寺田交差点、高石交差点、に挟まれた午前０時の交差点。まさかの３人交差点 土方くんや浦野くんのレジェンドＯＧ解説に大忙しだった平林くん オール國學院でした。」とアップした写真のエピソードで締めた。

この投稿に「國學院愛が爆発してますね！ 選手の皆さん、お疲れ様でした」「今年も密かに七瀬ちゃん愛で國學院を応援しつつ選手たちの素晴らしい走りに涙腺崩壊してました 感動をありがとうございました」「皆さん、素敵な笑顔 おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。