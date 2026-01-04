元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、ショーパン姿で大胆美脚見せ「神スタイル」「爽やかで素敵」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/04】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが1月4日、自身のInstagramを更新。爽やかなショートパンツスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳美人アナ「迫力ある」美脚スラリのショーパンコーデ
竹中アナは「今週のおはようまとめ」と綴り、オフショットを複数公開。花柄のトップスにグレーのショートパンツを合わせ、健康的な美しい脚が際立つ、冬の沖縄らしい爽やかなスタイリングを披露した。
この投稿には「色々なポーズが可愛い」「迫力ある神スタイル」「元気もらえた」「眼福」「爽やかで素敵」「理想のスタイル」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
