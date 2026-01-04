M!LK佐野勇斗、Number_i平野紫耀との「紅白」舞台裏明かす 「会話可愛すぎ」「心許してるの伝わる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/04】M!LK・佐野勇斗が2026年1月3日、自身のInstagramにて生配信を実施。Number_i・平野紫耀との交流を明かす場面があった。
【写真】佐野勇斗、平野紫耀・橋本環奈らとの豪華ショット
大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に初出場したM!LK。この日、佐野は「紅白歌合戦」の舞台裏を振り返り「紫耀ちゃんも話したな」と映画『かぐや様は告らせたい 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』シリーズにて共演した平野との交流を明かした。「『元気？』みたいな。（平野に）『俺の髪色真似していいよ』って言われた。意味わかんない（笑）『勇斗、この髪色真似しなよ』って」と会話を回想し、にっこり。続けて「（佐野が）『その髪色めっちゃかっこいいね』って言ったら（平野が）『真似していいよ』って。変わってなかったわ、紫耀ちゃん」と語っていた。
この配信を受け、ネット上では「尊い」「会話可愛すぎ」「エモい」「交流あるの嬉しい」「心許してるの伝わる」「教えてくれてありがとう」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
