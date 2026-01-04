第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日に往路、3日に復路が行われ、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。予選会から臨んだ順天堂大が3位に。4年生が1人のオーダーでの躍進に、衝撃が広がっている。

順天堂大は2日の往路で6位に入ると、3日の復路ではさらに進撃した。

7区の玉目陸（2年）が区間2位、8区の永原颯磨（2年）は区間3位。5位でタスキを受けた最終10区の山本悠（2年）も区間3位の好走で2人抜き、3位に食い込んだ。

前回大会は10位と7秒差の11位でシード権を逃した。昨年10月の予選会で2位となり、本戦に進出。10人の中で4年生は9区の石岡大侑だけという布陣で早稲田大、中央大、駒大に先着した。

X上の駅伝ファンにも衝撃が広がり、「メンバー見たら4年生1人との事で、来年以降も楽しみ」「順天4年が1人でこれは来年強そう」「順天堂4年1人だけで今年の箱根メンバー9人も残るの強すぎ！」「順天堂は4年生1人でこの成績なら来年ガチで戦えそう」「4年1人とか来年も強くねこれ」などのコメントが寄せられていた。



