トリドールHD／丸亀製麺 南雲克明氏「心を起点に、感動が連鎖するマーケティングへ」
2025年のマーケティングおよびメディア業界は、急速な技術進化と市場構造の変化が重なり、これまで当たり前とされてきた前提が揺らぎ始めた1年だった。とりわけAIの進化は、ツールの域を越え、マーケティングにおける生産性と創造性の前提を書き換えつつある。加えて、検索、ソーシャル、コマース、生成AIといった接点が絡み合い、顧客体験の「入り口」そのものも分散・再編されはじめた。Digiday Japan恒例の年末年始企画「IN/OUT 2026」では、当メディアとゆかりの深いブランド・パブリッシャーのエグゼクティブたちにアンケートを実施。2025年をどのように総括し、そして2026年に向けてどのような挑戦とビジョンを描いているのか。その声を紹介する。トリドールホールディングス 執行役員 CMO 兼 丸亀製麺 常務取締役 マーケティング本部長の南雲克明氏の回答は以下のとおりだ。
◆ ◆ ◆
――2025年のもっとも大きなトピック・成果は何ですか。人的資本経営を一歩先に進めた、「心的資本経営」という独自の経営思想を掲げ、心を起点にした経営とマーケティングへの転換を明確にしたことです。外食に限らず、すべてのリテール事業に通じる思想であり、その本質はスタッフ全員がマーケティング思考を持ち、内発的動機をエネルギーに自主的に動く「感動クリエイター」になることにあります。マーケティング本来の役割である、顧客の内発的動機に火をつけ売れるようにすることに加え、従業員の心にも火をつける役割へと再定義しました。五感で心を動かすエモーショナルなエンターテイメントとして、丸亀製麺の人と体験を再設計し、その裏側では人を活かすためにAIなどのテクノロジーを導入し、実践へと落とし込めた一年だったと捉えています。
――2026年に向けて見えてきた課題は何ですか。エンターテイメントとエモーショナルな体験価値を創造し、すべての店舗で提供し続けるために、働く人の「内発的動機」をいかに高め続けられるかという点です。丸亀製麺の成長の鍵は、本能を震わせるほどの唯一無二の感動体験を創造し続け、食のエンターテイメントとして進化し続けることにあります。同時に、人の手によるエモーショナルな体験価値でお客様とつながることが不可欠です。すべての店で再現性高く実行するのは簡単ではありませんが、スタッフ全員がマーケティング思考を持ち、顧客体験を自分ごととして考え、動ける状態をつくることができれば、それは非常に強力で、真似されない構造優位になります。働くハピネス、感動創造、繁盛のサイクルを強く回し続けることが、持続的成長に向けた重要な課題だと考えています。
――2026年にチャレンジしたいことを教えてください。五感で心を動かすエモーショナルなエンターテイメント体験を、マーケティングの力でより「実装フェーズ」へ進め、丸亀製麺をリモデルしていきたいと考えています。これまでと同様に、丸亀製麺らしい新しい価値創造で世の中を驚かせ、需要を掘り起こし、顧客と市場を創造すること。そして、内発的動機によってスタッフ一人ひとりがマーケティング思考で考え、自主的に動く感動クリエイターによる、予測不能な繁盛を生み出すこと。これこそが、リテールビジネスにおけるマーケティングの目指す姿であり、マーケティングの力で切り拓く道だと考えています。
