横浜FCで３年間プレー「ここでの日々は最高でした！」29歳DFが神戸に完全移籍「お別れの良いタイミングだと信じています」
横浜FCは１月４日、ンドカ・ボニフェイスがヴィッセル神戸に完全移籍することを発表した。
「ここでの日々は最高でした！」
クラブの公式サイトで移籍を報告したンドカ。横浜FCでは３シーズンにわたりプレーした。
「こんな毎日は今後二度と訪れないと思います。サッカーをやってきてここまで試合に出続けるということは初めてでした。常に出場し続けて信頼を感じ、これほどの愛を受け取りプレーできるのは幸せでした」
2025シーズンもディフェンスラインの主軸として奮闘。ただチームはJ１に残留できず、29歳DFも期待に応えられず「申し訳ない」という思いもある。
「ここで去る事は悲しいですが、お互いお別れの良いタイミングだと信じています」とし、「ありがとうございました」と感謝した。
また神戸を通じては「ピッチで認められるよう日々努力します」などと伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
