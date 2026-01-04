「きたー！」「補強がエグい」J２初参戦クラブに元日本代表FWが加入！「覚悟を感じる」「ゴール量産期待」など反響
2026年にJ２初参戦の栃木シティは１月４日、横浜FCより鈴木武蔵が完全移籍で加入すると発表した。
これまで新潟、水戸、松本、長崎、札幌、ベールスホット（ベルギー）、G大阪、横浜FCに在籍してきた31歳は、栃木Cの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「この度栃木シティに加入する事になりました。鈴木武蔵です。数年前練習参加させてもらってその時はまだ社会人リーグでしたが上に上がれるポテンシャルが凄くあるクラブだなと思いました。全ての力を栃木シティに注ぎJ１昇格の力になれたらと思います。よろしくお願いします」
クラブの公式Xでも加入が伝えられると、「きたー！」「キタキタキター！」「ようこそ栃木へ！」「金持ちすぎやろ」「元日本代表ということでゴール量産期待しております！」「最短距離でJ１へ向かうクラブの覚悟を感じる」「言わずと知れた日本を代表する選手の加入はシティの力になります」「栃木シティの補強が諸々すごい」「完全復活してほしい」「完全移籍えぐい笑」「本当に来た」「いやーすごい」「補強がエグい」といった声があがった。
かつて日本代表にも名を連ねたストライカーは、新天地で期待に応える結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
