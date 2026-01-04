第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路レースが３日行われ、埼玉県内に練習拠点がある６校では、早稲田大（所沢市）が１０時間４４分２９秒で総合４位となった。

７位の城西大（坂戸市）とともに、翌年の本大会に出場できるシード権を守った。東洋大（川越市）は１４位、東京国際大（坂戸市）は１６位、大東文化大（東松山市）は１９位、立教大（新座市）は２０位だった。（敬称略）

前回より１分半速く

城西大の大沼良太郎選手（４年）は度重なる不調を乗り越え、３年ぶりの山下りで仲間の期待に応えた。

もともと陸上では障害走が中心だったが、大学１年の時に箱根に同じ６区で出場し、駅伝の魅力にとりつかれた。

その後は、不調とけがに悩まされる日々だった。３年の時には右足を疲労骨折し、１週間の入院と約３か月間のリハビリ生活を余儀なくされた。「走ることもできないなんて」と無力感に打ちのめされた。

だが退院後、寮へ向かう車中で櫛部（くしべ）静二監督から声をかけられた。「大沼の力が必要だ。最後の１年、全てをかけて走ってほしい。次の箱根は６区を任せたい」。胸が熱くなった。「監督に笑ってもらえるように全ての練習をこなす」と誓った。

５キロの重りをつけた状態での走り込みで、６区序盤の上りに対応できる体を作り上げた。月約７００キロの走行量でスタミナをつけ、４年時には１万メートルとハーフマラソンで自己ベストを更新した。

２度目の６区は、前回よりタイムを約１分半縮め、成長を見せた。レース後、「仲間や監督に恩返しができた」と目を赤くしながら語った。（鈴木皓陽）

４年連続シード権「大きな収穫」

城西大は、往路からの５位を７区まで守ったが、８区と１０区で順位を落とした。櫛部（くしべ）静二監督は「総合順位が落ちてしまったのは少し残念だが、４年連続のシード権が取れたのが大きな収穫だ」と話した。