「ブンブンジャー」ヒロイン・鈴木美羽、力強い“手書き年賀状”公開に「温かみがあって素敵」「筆の勢いがすごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/04】モデルで女優の鈴木美羽が1月3日、自身のInstagramを更新。手書きの年賀状を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】特撮「ブンブンジャー」ヒロイン「習字の腕前すごい」達筆な文字が躍る手描き年賀状
鈴木は「改めまして、あけましておめでとうございます」「今年も手書き年賀状書いた」と綴り、青空をバックに手書きの年賀状を公開。躍動感のある「馬」の字が大きく中央に書かれ、新年のあいさつが丁寧な筆文字で添えられている。
この投稿に「習字の腕前すごい」「手書きの年賀状かっこいい」「温かみがあって素敵」「美文字」「手書きで尊敬」「筆の勢いがすごい」といったコメントが集まっている。
鈴木は「爆上戦隊ブンブンジャー」で、ヒロイン・ブンピンク／志布戸未来役を務め、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】特撮「ブンブンジャー」ヒロイン「習字の腕前すごい」達筆な文字が躍る手描き年賀状
◆鈴木美羽、達筆な文字が躍る手書き年賀状を披露
鈴木は「改めまして、あけましておめでとうございます」「今年も手書き年賀状書いた」と綴り、青空をバックに手書きの年賀状を公開。躍動感のある「馬」の字が大きく中央に書かれ、新年のあいさつが丁寧な筆文字で添えられている。
◆鈴木美羽の投稿に反響
この投稿に「習字の腕前すごい」「手書きの年賀状かっこいい」「温かみがあって素敵」「美文字」「手書きで尊敬」「筆の勢いがすごい」といったコメントが集まっている。
鈴木は「爆上戦隊ブンブンジャー」で、ヒロイン・ブンピンク／志布戸未来役を務め、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】