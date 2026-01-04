気象予報士・穂川果音、美肌際立つキャミドレス姿に反響「人魚姫みたい」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/04】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が1月3日、自身のInstagramを更新。白いマーメイドドレス姿を披露し、話題となっている。
穂川は「＃disneyadventures」とハッシュタグをつけて「 ここはどこでしょう〜？」とつづり、写真を投稿。美しい素肌が際立つキャミソールのマーメイドドレスを着用し、3月にシンガポールにて就航予定のクルーズ船「ディズニー・アドベンチャー」での姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「色白で美しい」「すごく綺麗」「めちゃくちゃ似合ってる」「人魚姫みたい」「プリンセスたちに負けてない」「スタイル良すぎ」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆穂川果音、美肌輝くキャミドレス姿
◆穂川果音の投稿に反響
