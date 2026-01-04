磯山さやか、年始から救急外来へ「満月の影響かなぁ」現在の体調不良明かす
【モデルプレス＝2026/01/04】タレントの磯山さやかが1月3日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。年始から救急外来を受診していたことを報告した。
【写真】磯山さやか、美ボディ際立つドレス姿
磯山は「健康な一年をと願って早々、昨日、救急外来にお世話になってしまい、病院の皆様、愛犬を預かってくれ付き添ってくれた友人夫婦に感謝で溢れた1日でした」と1月2日から体調不良だったことを告白。「満月の影響かなぁ。今日は無事です！でも、もっと休みたーい！みんなも健康でね！！」とつづり「みんなは今年はどんな年にします？」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「心配です…でも回復してよかった」「お大事に」「新年早々大変でしたね」「ゆっくり休んでくださいね！」と心配の声が寄せられていた。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
