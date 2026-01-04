広島の小園海斗内野手が４日、広島市内で自主トレを公開した。２５年セ・リーグの首位打者、最高出率の２冠の好打者は、３月開催のＷＢＣメンバーの有力候補。「まだ何も連絡きていないですけど、候補として名前を挙げてもらっている。出たい気持ちは強い。早めに準備して、という感じで今年はやってます」と、意気込んだ。

本職は遊撃ながら、２４年秋のプレミア１２では二塁手としてベストナインに選ばれた。「ホームランを打てるわけじゃない。塁に出て返してもらうような（働きを）。脇役というとおかしいけど、どんどん出て、かき回していきたい。今まで通りでいいかなと思います」。すでにドジャース・大谷、エンゼルス・菊池らメジャー組のほか、巨人・大勢や日本ハム・伊藤ら投手８人が先行発表された。「すごい方たちの中でできるかもしれないので、そこはうれしいです」と、心待ちにした。

一方でチーム内で唯一、契約更改を越年した。「契約はすると思いますし、今年もカープで頑張りたいなと思います。あとは（条件面で）納得するかしないかだけで、ハンコは押します」。年俸９０００万円（金額は推定）からの大幅アップが見込まれる。交渉日程については「キャンプの前じゃないですか」とした。球団が仕事始めの５日から広島県外で自主トレを行うため、１月下旬となりそうだ。

ＷＢＣの後、シーズンでは主力として２５年にマークした打率３割９厘、出塁率３割６分５厘以上の活躍が期待される。「昨年、個人的には本当にタイトルも取れた。さらに上を目指して、３割１分以上打てるように努力したいですし、けがのないように終われればいいかなと思います」。進化を遂げ、２年連続Ｂクラスからの逆襲へと導く。