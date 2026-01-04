しまむらコラボが話題！活き活きラボ×ファイテン＆整体発想アイテム

健康やウェルネスへの意識が高まる今、日常に無理なく取り入れられるアイテムに注目が集まっています。全国のファッションセンターしまむらでは、PB「CLOSSHI」発の新シリーズ「活き活きラボ」から、信頼のブランドとタッグを組んだコラボ商品が登場。毎日をアクティブに過ごしたい女性に寄り添う設計で、着る・履く・使うだけの手軽さが魅力です♡

活き活きラボ×ファイテンの魅力

姿勢サポートハーフトップ／姿勢サポートカップ付インナー

足底パイル段階着圧ソックス

＜商品ラインナップ＞

・姿勢サポートハーフトップ:M、L、LL、3L/1,419円

・姿勢サポートカップ付インナー:M、L、LL、3L/1,639円

・姿勢サポートインナー:M、L、LL/1,639円

・腰サポートふくらはぎ着圧タイツ:M、L、LL/1,639円

・足底パイル段階着圧ソックス:23～25cm/539円

(14cm/32cm/38cm)

「活き活きラボ」×「ファイテン」のコラボ商品は、ファイテン独自のアクアメタル技術を活かした設計が特長。

長時間のデスクワークや立ち仕事、軽い運動時まで、幅広いシーンで自然に取り入れやすいデイリーアイテムとして揃います。

「CLOSSHI PREMIUM」から展開され、姿勢や下半身をサポートするラインナップが充実しています。

グラモア福袋2026が解禁！最大62％OFFで始めるご褒美インナー

整体発想！カラダファクトリーコラボ

姿勢サポートブラジャー／姿勢サポーター

指開き＆竹ふみソックス／ツボ押しサポートソックス

＜商品ラインナップ＞

・姿勢サポートブラジャー:S、M、L、LL、3L/1,639円

・姿勢サポーター:S、M、L、LL、3L/1,419円

・指開き＆竹ふみソックス7cm丈:23～25cm/539円

・ツボ押しサポートソックス14cm丈:23～25cm/539円

整体×骨盤ケアで知られる「カラダファクトリー」とのコラボも新登場。自宅でのリラックスタイムから外出時まで快適さを追求した設計で、毎日のセルフケアをサポートします。

国内外330店舗以上※を展開し、延べ施術実績2,500万人以上※のノウハウが活かされた、頼もしいラインナップです。

※2025年2月末現在

しまむらで始める心地よい毎日

着るだけ、履くだけで日常の快適さを底上げしてくれる「活き活きラボ」のコラボシリーズ。ファイテンとカラダファクトリー、それぞれの強みを活かした設計で、忙しい毎日でも無理なく健康意識を高められます。

しまむらならではの手に取りやすい価格も嬉しいポイント。気になる方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください♪